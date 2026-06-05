Venezia 30 anni di lotta alla violenza | il bilancio di Palmieri

In un'intervista, Palmieri ha fatto il punto sui 30 anni di attività contro la violenza, evidenziando come alcuni segnali possano indicare che una relazione sta diventando violenta. Tra questi, il controllo del cellulare del partner e comportamenti di isolamento sono stati segnalati come indicatori di una escalation. Palmieri ha anche spiegato come il controllo delle comunicazioni e la limitazione delle libertà personali possano evolversi in forme di violenza più consolidate nel tempo.

Quali segnali precisi indicano che una relazione è già diventata violenta? Come può il controllo del cellulare trasformarsi in una violenza consolidata? Perché impedire a una donna di studiare o lavorare è un abuso? Chi deve intervenire per intercettare i segnali di pericolo prima dell'aggressione??? In Breve Controllo del cellulare e inseguimenti sono indicatori di violenza già consolidata. Violenza economica e divieti di studio agiscono come strumenti di controllo. Aggresso . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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LA POLIZIA DI STATO CELEBRA I SUOI 174 ANNI RICORDANDO LA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO | 10/04/2026

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