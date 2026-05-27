Lotta alla violenza di genere il patron di Miss Mamma premiato dall' Istituto consolare internazionale

Notizia in breve

L'Istituto consolare internazionale ha premiato con una targa d’argento un patron di Miss Mamma Italiana, riconoscendolo per il contributo nel contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alla solidarietà. La premiazione si è svolta di recente e il riconoscimento è stato consegnato a una figura di lunga esperienza nel settore. Il premio sottolinea l’impegno nel promuovere iniziative di tutela e supporto.