Lotta alla violenza di genere il patron di Miss Mamma premiato dall' Istituto consolare internazionale
L'Istituto consolare internazionale ha premiato con una targa d’argento un patron di Miss Mamma Italiana, riconoscendolo per il contributo nel contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alla solidarietà. La premiazione si è svolta di recente e il riconoscimento è stato consegnato a una figura di lunga esperienza nel settore. Il premio sottolinea l’impegno nel promuovere iniziative di tutela e supporto.
L’Istituto consolare internazionale (Ici), ha conferito al sammaurese Paolo Teti, con la motivazione: “A Paolo Teti, patron di Miss Mamma Italiana, anima e motore di solidarietà”, la targa d’argento, per il contributo profuso nel contrasto alla violenza di genere e per il sostegno costante alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
She loved him 9 years,but afraid to express — Reunion,she was his intern, Love each other!
Notizie e thread social correlati
Parità di genere e lotta alla violenza: la nostra Asl fa sempre scuolaNell’auditorium dell’ospedale Misericordia si è tenuto un convegno dedicato alla strategia di diversità, equità e inclusione promossa dall’azienda...
La lotta alla violenza di genere sbarca al cinema: un corto cesenate corre per VeneziaUn cortometraggio ispirato al libro “Sorriso di Milena che muore”, scritto da un insegnante di Cesena, è stato inserito nella selezione ufficiale...
Selezionee di Miss Mamma Italiana, alla bergamasca Melissa Galbusera la fascia goldProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di ... bergamonews.it
Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria CabralProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di ... ilrestodelcarlino.it