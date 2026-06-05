Veneto rischio idrogeologico | allerta gialla per forti temporali

Un'allerta gialla per temporali forti è stata diramata nel Veneto a causa del rischio idrogeologico. Le aree più a rischio si trovano nella pianura e lungo la costa. Oggi pomeriggio, il vento e la grandine potrebbero influenzare gli spostamenti, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni meteo. La protezione civile ha invitato alla cautela e al monitoraggio delle previsioni in tutte le zone interessate.

Quali zone della pianura e della costa sono più a rischio? Come influenzeranno vento e grandine gli spostamenti di oggi pomeriggio? Quando inizierà ufficialmente il miglioramento delle condizioni meteo? Dove si concentreranno i fenomeni più intensi tra venerdì e sabato??? In Breve Fenomeni intensi previsti tra venerdì 5 e le prime ore di sabato 6 giugno. Rischio piogge e vento per Bassa Veronese, Polesine e Delta del Po. Pericolo grandine e accumuli rapidi su Colli Euganei e Col . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Emergenza maltempo, oggi il Cdm per lo stato di emergenza. Allerta gialla in cinque regioni

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