Allerta gialla in Gallura e Logudoro | rischio temporali e idrogeologico

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'allerta gialla è stata emessa in alcune zone della Gallura e del Logudoro a causa di possibili temporali e rischi idrogeologici. Le autorità hanno segnalato che alcune aree della Gallura sono esposte a potenziali dissesti dovuti a fenomeni atmosferici intensi. Inoltre, si prevedono possibili ripercussioni sulla stabilità delle strade locali, che potrebbero essere interessate da allagamenti o smottamenti. La situazione resta sotto stretta sorveglianza da parte delle forze di protezione civile.

?? Cosa scoprirai Quali zone specifiche della Gallura rischiano il dissesto idrogeologico? Come influiranno i temporali sulla stabilità delle strade locali? Quando scadrà esattamente l'allerta per i residenti del Logudoro? Cosa devono fare i cittadini per proteggere le attività rurali??? In Breve Allerta valida dalle 14:00 del 5 maggio fino alle 18:00 del 6 maggio. Rischio piogge intense e dissesto idrogeologico per i territori di Gallura e Logudoro. Necessità di autoprotezione per residenti .🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Allerta gialla in Gallura e Logudoro: rischio temporali e idrogeologico

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