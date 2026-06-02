Toscana allerta giallo | rischio idrogeologico per forti temporali

Un’allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diramata in Toscana a causa di temporali intensi previsti nelle prossime ore. Le zone più vulnerabili sono quelle con canali e corsi d’acqua stretti, dove si teme il rischio di allagamenti. I forti temporali potrebbero causare un incremento rapido del livello dei piccoli corsi d’acqua, con possibili allagamenti in aree subordinate. Le autorità raccomandano di monitorare le condizioni meteorologiche e di rispettare eventuali ordinanze di sicurezza.

? Domande chiave Quali aree specifiche della Toscana rischiano l'allagamento dei canali?. Come influenzeranno i picchi di pioggia sui piccoli corsi d'acqua?. Dove si concentreranno le grandinate e i colpi di vento?. Quali zone rimarranno invece escluse dall'allerta meteo?.? In Breve Allerta attiva dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno.. Precipitazioni medie tra 30 e 40 mm con picchi orari di 20-40 mmh.. Rischio saturazione canali e fossi per il reticolo minore in tutta la Toscana.. Possibili grandinate, colpi di vento e mare molto mosso anche nell'area di Gorgona.. Allerta meteo in Toscana: codice giallo per forti temporali da stasera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CODICE GIALLO x rischio idrogeologico idraulico reticolo principale: dalle 00 alle 12 del 6 febbraio

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