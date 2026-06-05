Venerdì il tempo sarà caratterizzato da venti di Libeccio e rovesci, con il mare che si presenterà mosso e successivamente si prevedono schiarite. Le zone pedemontane potrebbero essere interessate da rovesci più intensi, con possibili precipitazioni più abbondanti. La presenza di Libeccio influenzerà la sicurezza nelle aree costiere, in particolare sulle spiagge e nei porti, dove si registreranno condizioni di mare agitato.

Dove colpiranno con più intensità i rovesci nelle zone pedemontane?. Come influenzerà il Libeccio la sicurezza sulle spiagge e nei porti?. Quando inizierà esattamente il repentino ritorno del sole in provincia?. Quanto caleranno le temperature massime nelle aree interne rispetto al capoluogo?.? In Breve Zero termico previsto a 3400 metri di altitudine.. Libeccio teso e mare mosso sulla costa durante la mattinata.. Schiarite progressive da ovest verso l'interno nel pomeriggio.. Calo delle temperature massime nelle aree interne della provincia.. Venerdì di piogge e venti tesi sulla provincia apuana. Una perturbazione veloce e di modesta entità colpirà la provincia di Massa-Carrara tra la notte e il primo mattino di questo venerdì 05 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venerdì tra Libeccio e rovesci: mare mosso e poi schiarite

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