Meteo Napoli oggi pioggia e schiarite | le previsioni fino a venerdì 17

Secondo le previsioni meteo aggiornate, oggi a Napoli si prevedono condizioni di variabilità con pioggia e schiarite. La temperatura minima sarà di circa 15°C, mentre la massima toccherà i 22°C. Le condizioni atmosferiche cambieranno nel corso della giornata, con possibili interruzioni di pioggia e momenti di cielo più sereno. Le previsioni si riferiscono a un periodo che si estende fino a venerdì 17.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, con temperatura minima di 15°C e massima di 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 18°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da poche nubi, con una temperatura di 18°C.🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026

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