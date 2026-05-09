Nel fine settimana, il meteo prevede piogge in Sardegna e successivamente in alcune zone del Nord-Ovest del Paese. Le precipitazioni sono più intense in Toscana, dove sono state registrate quantità doppie rispetto alla media mensile. La perturbazione proveniente dalla Sardegna si sposterà verso altre aree italiane, portando rovesci e nuvole, mentre il sole continuerà a fare capolino in alcune regioni.

? Domande chiave Quando colpirà il Nord-Ovest la perturbazione che arriva dalla Sardegna?. Perché la Toscana registra piogge doppie rispetto alla media mensile?. Come cambieranno le temperature in Sicilia e Calabria tra lunedì e martedì?. Cosa porterà la perturbazione scozzese in Italia dopo il caldo anomalo?.? In Breve Toscana registra piogge doppie rispetto alla norma mensile secondo Lorenzo Tedici.. Instabilità in Toscana prevista fino al 20 maggio con nuovi scrosci previsti.. Caldo anomalo tra lunedì 12 maggio con picchi di 33°C in Sicilia.. Nuova perturbazione scozzese tra il 13 e il 16 maggio colpirà l'Italia.. Sardegna, sabato 9 maggio ore 15:00, piogge e velature in arrivo per un pomeriggio che segna l’inizio del peggioramento meteo su tutta la penisola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, pioggia in Sardegna e poi l’Italia: weekend tra sole e rovesci

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Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi

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