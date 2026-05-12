Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco l' Arena di Verona torna in diretta sulla Rai | tra gli ospiti anche Patti Smith
Venerdì 5 giugno 2026, alle 21.15, l’Arena di Verona ospiterà “Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco”, uno spettacolo dedicato alla cultura italiana. La diretta sarà trasmessa sulla Rai e tra gli ospiti ci sarà anche Patti Smith. L’evento si inserisce in una serie di iniziative per valorizzare il patrimonio culturale del paese. La serata sarà un’occasione per celebrare le eccellenze italiane riconosciute dall’Unesco.
L’Arena di Verona ospiterà venerdì 5 giugno 2026, alle 21.15, “Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco”, una grande celebrazione dedicata al patrimonio culturale italiano. L’evento nasce per sottolineare il primato dell’Italia come paese con il maggior numero di siti riconosciuti dall’Unesco: 61.🔗 Leggi su Veronasera.it
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