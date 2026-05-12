Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco l' Arena di Verona torna in diretta sulla Rai | tra gli ospiti anche Patti Smith

Venerdì 5 giugno 2026, alle 21.15, l’Arena di Verona ospiterà “Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco”, uno spettacolo dedicato alla cultura italiana. La diretta sarà trasmessa sulla Rai e tra gli ospiti ci sarà anche Patti Smith. L’evento si inserisce in una serie di iniziative per valorizzare il patrimonio culturale del paese. La serata sarà un’occasione per celebrare le eccellenze italiane riconosciute dall’Unesco.

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