Questa sera l'Italia celebra un riconoscimento importante e ne propone un altro, con la serata Campioni del mondo - Italia loves Unesco Grande evento questa sera in Rai,Campioni del mondo – Italia loves Unesco. E’ una serata che vuole celebrare il riconoscimento che il nostro Paese ha ottenuto a dicembre scorso, quandola cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio dell’Unesco. Ma la serata non sarà solo un modo per festeggiare, ma anche per proporre un’altra candidatura, ovvero quella della canzone napoletana. Infatti, per l’occasione, ci saranno diversi artisti partenopei che cercheranno di far capire l’importanza di queste melodie che hanno fatto la storia della canzone meridionale (e non solo). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Campioni del mondo – Italia loves Unesco: stasera la serata evento condotta da Milly Carlucci

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CAMPIONI DEL MONDO ITALIA LOVES UNESCO IN ONDA SU RAI1

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