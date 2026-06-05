Vende alcolici a 14enni e 15enni | denunciato il gestore del minimarket

Da monzatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gestore di un minimarket è stato denunciato per aver venduto alcolici a ragazzi di 14 e 15 anni. Quando la polizia locale è intervenuta, ha trovato alcuni minorenni che acquistavano e consumavano bevande alcoliche nel negozio. Il controllore ha sequestrato le bottiglie e avviato le procedure legali contro il commerciante. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle eventuali sanzioni.

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Quando gli agenti della polizia locale sono entrati nel minimarket hanno trovato alcuni ragazzini intenti ad acquistare e a bere bevande alcoliche. Il gestore del locale è stato denunciato.Che cosa hanno trovato gli agenti della localeIl fatto è accaduto nei giorni scorsi in un minimarket di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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