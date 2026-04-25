Roma | sorpreso a vendere super alcolici a minori chiuso minimarket a Genzano

A Genzano, un minimarket di via Togliatti è stato chiuso per dieci giorni dopo essere stato scoperto a vendere superalcolici a minori. Il negozio, frequentato spesso da giovani di tutte le età, aveva come punto di riferimento per l’acquisto di bevande alcoliche, anche durante le ore serali. Il provvedimento è stato adottato dalle autorità locali per contrastare questa pratica.

Scatta un provvedimento di time-out della durata di 10 giorni per un minimarket situato in Via Togliatti, il quale si è trasformato nel tempo in un punto di riferimento per i giovanissimi, compresi i minorenni, per l’acquisto di superalcolici a qualsiasi ora del giorno. Questa misura è stata adottata a seguito di un’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di polizia di Genzano, i quali, dopo aver analizzato due episodi specifici, hanno raccolto prove sufficienti per avviare un’attività istruttoria presso la Divisione Amministrativa della Questura. Tale procedura ha portato all’emissione di un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni, firmato dal Questore di Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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