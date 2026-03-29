Reggio Emilia titolare del minimarket gli rifiuta birra in omaggio 38enne la pugnala con un cacciavite | denunciato

A Reggio Emilia, un uomo di 38 anni è stato denunciato dopo aver ferito con un cacciavite la titolare di un minimarket. L’aggressione è avvenuta nel locale, dove il 38enne aveva richiesto una birra in omaggio e, dopo essere stato rifiutato, ha aggredito la donna. La vittima ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica.

Un 38enne è stato denunciato per lesioni aggravate nei confronti della titolare di un minimarket in provincia di Reggio Emilia. La donna, dopo avergli regalato una prima birra, aveva rifiutato di dargli un secondo prodotto in omaggio e il 38enne l'ha pugnalata con un cacciavite. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Reggio Emilia, riga l'auto del dirigente scolastico e viene denunciatoReggio Emilia, 16 febbraio 2026 – Avrebbe rigato l’auto del proprio dirigente per vendetta, come ritorsione per un richiamo ricevuto sul posto di... Palpeggia minorenne a Reggio Emilia, denunciato 43enneReggio Emilia, 15 marzo 2026 - Avrebbe molestato un ragazzino di 17 anni, dopo un incontro casuale alla fermata del bus di via Fratelli Cervi, sulla... Aggiornamenti e notizie su Reggio Emilia Discussioni sull' argomento Campionati Italiani di Pattinaggio; Virtus Bologna senza energie, vince Reggio Emilia; INDIRE al convegno Scuola, Comunità, Territorio a Reggio Emilia; Villa d’Este, un sogno in vendita per due milioni e mezzo. Reggio Emilia Piazza Prampolini x.com Scomparsa Elena, 14 anni, residente a Borzano di Albinea. Della ragazza non si hanno notizie da giovedì mattina. L’ultimo avvistamento è nella zona di Santa Croce e piazzale Europa, a Reggio Emilia, dove la ragazza sarebbe scesa da un autobus. Elena è - facebook.com facebook