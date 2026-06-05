Veleno per topi nel giardino dell’asilo | 4 bimbi in ospedale La scatola era aperta
Nel giardino di un asilo comunale di Parma, quattro bambini sono finiti in ospedale dopo aver ingerito veleno per topi trovato in una scatola aperta. La mattina è stata caratterizzata da grande preoccupazione, con i piccoli che hanno mostrato sintomi dopo aver mangiato nel cortile. La scatola contenente il veleno è stata trovata aperta, ma non si conoscono ancora le circostanze precise.
Parma, 5 giugno 2026 – Una mattinata di grande apprensione e paura quella vissuta in una scuola dell’infanzia comunale di Parma, una struttura che accoglie un nido e una sezione d'infanzia per bimbi da 0 a 6 anni. I piccoli stavano giocando all’aperto nel giardino della scuola quando, come riporta la Gazzetta di Parma, un’educatrice si è accorta che una scatola contenente veleno per topi era aperta e danneggiata. Vicino al contenitore stavano giocando quattro bambini, tre bambine di 2 e 6 anni e un maschio di 5, facendo scattare immediatamente i soccorsi. E’ accaduto mercoledì mattina. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamalattie-rare-raccolta-fondi-gkaaudxh La corsa in ospedale e il timore dell’ingestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Paura all’asilo: 4 bimbi a contatto col veleno per topi. Ricoverati in ospedale; Allarme in un asilo di Parma: 4 bimbi hanno ingerito alcune pastiglie di veleno per topi, sono stati portati al Pronto soccorso pediatrico; Allarme veleno nell’area cani, scatta la sanificazione; Veleno per topi, 4 bambini di un asilo di Parma finiscono all'ospedale: la scatola del topicida era aperta in giardino.
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