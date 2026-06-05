Nel giardino di un asilo comunale di Parma, quattro bambini sono finiti in ospedale dopo aver ingerito veleno per topi trovato in una scatola aperta. La mattina è stata caratterizzata da grande preoccupazione, con i piccoli che hanno mostrato sintomi dopo aver mangiato nel cortile. La scatola contenente il veleno è stata trovata aperta, ma non si conoscono ancora le circostanze precise.

Parma, 5 giugno 2026 – Una mattinata di grande apprensione e paura quella vissuta in una scuola dell’infanzia comunale di Parma, una struttura che accoglie un nido e una sezione d'infanzia per bimbi da 0 a 6 anni. I piccoli stavano giocando all’aperto nel giardino della scuola quando, come riporta la Gazzetta di Parma, un’educatrice si è accorta che una scatola contenente veleno per topi era aperta e danneggiata. Vicino al contenitore stavano giocando quattro bambini, tre bambine di 2 e 6 anni e un maschio di 5, facendo scattare immediatamente i soccorsi. E’ accaduto mercoledì mattina. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamalattie-rare-raccolta-fondi-gkaaudxh La corsa in ospedale e il timore dell’ingestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veleno per topi nel giardino dell’asilo: 4 bimbi in ospedale. “La scatola era aperta”

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Temi più discussi: Paura all’asilo: 4 bimbi a contatto col veleno per topi. Ricoverati in ospedale; Allarme in un asilo di Parma: 4 bimbi hanno ingerito alcune pastiglie di veleno per topi, sono stati portati al Pronto soccorso pediatrico; Allarme veleno nell’area cani, scatta la sanificazione; Veleno per topi, 4 bambini di un asilo di Parma finiscono all'ospedale: la scatola del topicida era aperta in giardino.

Veleno per topi, 4 bambini di un asilo di Parma finiscono all'ospedale: la scatola del topicida era aperta in giardino x.com

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