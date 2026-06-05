Paura all’asilo | 4 bimbi a contatto con pastiglie di veleno per topi Ricoverati in ospedale

Quattro bambini tra 2 e 6 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo aver toccato delle pasticche di veleno per topi in un asilo comunale. L’incidente è avvenuto mercoledì in una struttura di Parma. I piccoli sono stati portati in pronto soccorso per le verifiche del caso. Nessuno dei bambini ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause e l’origine delle pasticche trovate nell’edificio.

Paura per 4 bambini dai 2 ai 6 anni in un asilo di Parma. I piccoli sono venuti a contatto, mercoledì scorso in una struttura infantile comunale, con alcune pasticche di veleno per topi. I piccoli sono stati portati al Pronto soccorso pediatrico per le cure e gli accertamenti del caso. L’allarme. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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