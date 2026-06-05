Paura all’asilo | 4 bimbi a contatto col veleno per topi Ricoverati in ospedale

Da parmatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì scorso, quattro bambini di età compresa tra 2 e 6 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo aver toccato delle pasticche di veleno per topi all’interno di un asilo comunale a Parma. I piccoli sono entrati in contatto con il prodotto, che era stato lasciato all’interno della struttura. I bambini sono stati portati in ospedale per le cure del caso, ma non risultano gravi.

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Paura per 4 bambini dai 2 ai 6 anni in un asilo di Parma. I piccoli sono venuti a contatto, mercoledì scorso in una struttura infantile comunale, con alcune pasticche di veleno per topi. I piccoli sono stati portati al Pronto soccorso pediatrico per le cure e gli accertamenti del caso. L’allarme. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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