Veicola i reflui dalla costa verso il depuratore risanati 3,2 chilometri di rete fognaria sotto la provinciale

Notizia in breve

Sono stati completati i lavori di riqualificazione della rete fognaria su via Cagnona, tra via Villagrappa e la Statale Adriatica, nei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. La rete di circa 3,2 chilometri, che trasporta i reflui dalla costa verso il depuratore, è stata risanata. I lavori hanno riguardato la sistemazione della rete di fognatura nera lungo il tratto interessato.