Veicola i reflui dalla costa verso il depuratore risanati 3,2 chilometri di rete fognaria sotto la provinciale
Sono stati completati i lavori di riqualificazione della rete fognaria su via Cagnona, tra via Villagrappa e la Statale Adriatica, nei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. La rete di circa 3,2 chilometri, che trasporta i reflui dalla costa verso il depuratore, è stata risanata. I lavori hanno riguardato la sistemazione della rete di fognatura nera lungo il tratto interessato.
Sono stati completati i lavori di riqualificazione della rete di fognatura nera su via Cagnona (Sp 10), nel tratto compreso tra via Villagrappa e la Statale Adriatica, nel territorio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. In quel tratto la rete fognaria veicola i reflui delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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