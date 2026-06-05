Veicola i reflui dalla costa verso il depuratore risanati 3,2 chilometri di rete fognaria sotto la provinciale

Da cesenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati completati i lavori di riqualificazione della rete fognaria su via Cagnona, tra via Villagrappa e la Statale Adriatica, nei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. La rete di circa 3,2 chilometri, che trasporta i reflui dalla costa verso il depuratore, è stata risanata. I lavori hanno riguardato la sistemazione della rete di fognatura nera lungo il tratto interessato.

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Sono stati completati i lavori di riqualificazione della rete di fognatura nera su via Cagnona (Sp 10), nel tratto compreso tra via Villagrappa e la Statale Adriatica, nel territorio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. In quel tratto la rete fognaria veicola i reflui delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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