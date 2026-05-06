Dismesso a Colico il depuratore dell’area industriale reflui collettati verso l’impianto di Monteggiolo

A Colico è stato completato il processo di dismissione del depuratore dell’area industriale, con i reflui che vengono ora convogliati verso l’impianto di Monteggiolo. I lavori sono stati realizzati da Lario Reti Holding e riguardano la chiusura dell’impianto precedente, sostituito dal collegamento diretto con quello principale. La fase di dismissione si è conclusa recentemente, portando a una modifica nella gestione dei reflui industriali nella zona.

A Colico sono stati completati i lavori di dismissione dell’impianto di depurazione dell’area industriale, con il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di Monteggiolo, realizzati da Lario Reti Holding. L’intervento ha previsto un investimento di circa 900.000 euro, finalizzato a.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Piana del Sele, emergenza reflui bufalini: proposto un impianto a biometanoLa gestione dei reflui bufalini nella Piana del Sele torna al centro del dibattito dopo il sequestro di una discarica abusiva di 12. PFAS, a Sant’Urbano un impianto avanzato per ridurre l’impatto dei refluiTecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale dei PFAS: è questo l’obiettivo del progetto sviluppato da GEA, società del Gruppo Greenthesis...