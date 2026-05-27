Cedimento della rete fognaria si apre una voragine | chiusa la provinciale a Rovello Porro
Nel pomeriggio di ieri, 26 maggio 2026, a Rovello Porro si è verificato un cedimento della rete fognaria che ha causato l'apertura di una voragine sulla strada provinciale 30. La strada è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. La chiusura si è resa necessaria per consentire gli interventi di riparazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori danni.
Disagi alla viabilità nel pomeriggio di ieri, 26 maggio 2026, a Rovello Porro, dove la strada provinciale 30 è stata chiusa al traffico a causa di un cedimento della rete fognaria. Il problema ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e dei tecnici per mettere in sicurezza l’area ed. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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