Vedute di Kolymbethra | il workshop per imparare a fotografare il paesaggio

Notizia in breve

Un workshop intitolato “Vedute di Kolymbethra” si è svolto recentemente, dedicato all'apprendimento della fotografia paesaggistica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di osservare un giardino con attenzione, utilizzando fotocamere o smartphone. Il percorso prevedeva esercizi pratici e momenti di confronto per sviluppare una nuova prospettiva sulla natura e sul paesaggio circostante.