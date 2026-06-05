Vedute di Kolymbethra | il workshop per imparare a fotografare il paesaggio
Un workshop intitolato “Vedute di Kolymbethra” si è svolto recentemente, dedicato all'apprendimento della fotografia paesaggistica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di osservare un giardino con attenzione, utilizzando fotocamere o smartphone. Il percorso prevedeva esercizi pratici e momenti di confronto per sviluppare una nuova prospettiva sulla natura e sul paesaggio circostante.
Un giardino da osservare con lentezza, una macchina fotografica o uno smartphone e un percorso costruito per imparare a guardare il paesaggio in modo diverso. Domenica 7 giugno il Giardino della Kolymbethra ospiterà “Vedute di Kolymbethra”, workshop fotografico, per adulti e ragazzi dai 14 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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