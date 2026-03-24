Frosinone successo per Paesaggi ibridi – Dal paesaggio visivo al paesaggio sonoro dell' Accademia di belle arti

“Paesaggi ibridi” si chiude così come un’esperienza intensa e partecipata, capace di attraversare linguaggi, epoche e visioni, restituendo una riflessione contemporanea sul rapporto tra arte, suono, memoria e spazio. Si è conclusa presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone la tre giorni di studi “Paesaggi ibridi – Dal paesaggio visivo al paesaggio sonoro”, un ciclo di incontri che ha intrecciato arte, suono e ricerca nell’ambito del progetto C.O.M. City Open Museum – Urban Crossing. Ad aprire i lavori è stata la direttrice Stefania Di Marco, che ha evidenziato il valore del percorso come momento di sintesi di un’attività più ampia, avviata nei mesi scorsi e capace di coinvolgere la città di Frosinone in un dialogo tra pratiche artistiche e spazio urbano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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