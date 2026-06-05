Vede i poliziotti e scappa | il ciclista fermato e denunciato

Da monzatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ciclista ha visto una pattuglia della polizia di Stato e ha invertito bruscamente la direzione, iniziando a pedalare velocemente. Gli agenti lo hanno fermato e successivamente denunciato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o altri comportamenti. La polizia ha proceduto con le verifiche e le azioni previste dalla legge.

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Quando ha visto la pattuglia della polizia di Stato ha invertito improvvisamente la marcia e ha iniziato a pedalare velocemente.É successo a Monza, nella notte tra il 3 e il 4 giugno. I poliziotti, insospettiti da quella manovra azzardata, hanno inseguito e fermato l’uomo, poi identificato in un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Scappa dalla polizia al posto di blocco!

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