Vede i carabinieri e getta a terra la cocaina | fermato e denunciato

Nella serata dell’8 maggio, i carabinieri hanno condotto un maxi servizio che ha coinvolto diversi comuni tra cui Campodarsego, Piazzola Sul Brenta, Campo San Martino e Camposampiero. Durante un controllo, un uomo alla vista delle forze dell’ordine ha gettato a terra della sostanza stupefacente. È stato fermato e denunciato per detenzione di droga.

Maxi servizio dei carabinieri ieri sera 8 maggio a cavallo tra i comuni di Campodarsego, Piazzola Sul Brenta, Campo San Martino e Camposampiero. L'attività è andata avanti fino a tarda notte e ha usufruito della presenza di decine di militari delle stazioni della Compagnia di Cittadella con il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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