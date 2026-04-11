Un uomo ha tentato di allontanarsi alla vista degli agenti, ma è stato intercettato e fermato poco dopo. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di hashish. Successivamente, è stato denunciato per aver cercato di scappare e per possesso di sostanze stupefacenti.

Tenta di sottrarsi al controllo alla vista degli agenti, ma viene raggiunto e fermato poco dopo: aveva con sé hashish. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel quartiere Fonti San Lorenzo, a Recanati, durante un’operazione della polizia locale. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del degrado urbano, hanno notato un gruppo di tre giovani in atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere con un accertamento. Alla vista della pattuglia, uno dei ragazzi si è dato improvvisamente alla fuga, imboccando alcune strade secondarie. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale il giovane è stato raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vede gli agenti e scappa. Bloccato e denunciato

Vede gli agenti, parcheggia lo scooter e inizia a correre a piedi: bloccatoÈ finito in manette un 37enne napoletano fermato nel pomeriggio di ieri nel quartiere Vasto.

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VEDE LA PATTUGLIA E SCAPPA, AVEVA DROGA E UN COLTELLO NEL VANO PORTAOGGETTI | 17/10/2025

Temi più discussi: Vede gli agenti e scappa. Bloccato e denunciato; Vede i poliziotti e getta (quasi tutta) la droga che aveva in tasca: arrestato 37enne trovato con hashish e ossicodone; Vede la polizia e accelera, scatta l'inseguimento: ecco perché scappava; Vede un ragazzo armato di tronchesi tra le auto: il custode dà l'allarme, arrestato 19enne.

Napoli, vede gli agenti e si nasconde tra i sedili: arrestato 36enne sorpreso a rubareNella mattinata del 22 marzo 2026, la polizia di stato ha arrestato un 36enne napoletano, con precedenti per tentato furto aggravato. Gli agenti di Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo ... ilmattino.it

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L'ANALISI | Il vento della finanza è tuttora incerto, come si vede dalle oscillazioni del secondo giorno post tregua dei prezzi di petrolio e gas. Tuttora, i mercati scontano troppe incertezze. L'analisi di Francesco Morosini - facebook.com facebook

Xi trama dietro le quinte e vede l'opposizione di Taiwan. Incontro storico a Pechino con la leader del Kmt. Wang a Pyongyang da Kim #ANSA x.com