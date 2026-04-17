Vasco Rossi e i 50 anni di carriera nel 2027 | Dopo il Modena Park una festa con oltre 500mila persone

Nel 2027 si celebreranno i cinquant’anni di carriera di Vasco Rossi, che ha già annunciato un evento speciale per l’occasione. L’artista ha riferito di voler organizzare una festa diversa rispetto ai concerti precedenti, dopo l’esperienza di Modena Park, che aveva visto oltre 500mila persone partecipare. La celebrazione sarà un momento importante per l’artista, che ha iniziato la sua attività musicale circa cinque decenni fa.

Bologna, 17 aprile 2026 – “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia . Voglio fare una festa diversa.per molte più persone.oltre 500.000.e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale”. Il tutto seguito da un occhiolino complice. Le parole sono quelle di Vasco Rossi che nel 2027 festeggerà i 50 anni di carriera. Esattamente 10 anni dopo quell’oceanico Modena Park di cui parla su Instagram e che ha fatto ‘saltare sulle sedie’ i vaschiani convinti. Sì, perché le sue sono parole che hanno il sapore di un annuncio, a conclusione di un lungo post pubblicato dal rocker di Zocca. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliaculturajovanotti-vinili-pyzjwx4f Modena Park concerto Vasco Rossi 1 luglio I commenti del popolo del Blasco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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