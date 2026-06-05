Nel suo studio, Vasco Rossi ha scritto una frase iconica sulle pareti, visibile ai visitatori. Harari ha fotografato e documentato l’ambiente, catturando l’uomo dietro il mito del rocker. L’archivio visivo include immagini e testi che ritraggono momenti e dettagli personali di Vasco Rossi. La mostra a Ferrara presenta questo archivio, unendo fotografie e appunti. Nessuna informazione sui contenuti specifici della frase o sui metodi di Harari.

Quale frase iconica Vasco Rossi ha lasciato scritta sulle pareti dello studio?. Come ha fatto Harari a catturare l'uomo dietro il mito del rocker?. Quale scatto tra il 1985 e il 2007 è diventato il tatuaggio più celebre?. Cosa rivelano le foto scattate durante le sessioni in sala d'incisione?.? In Breve Archivio documenta sessioni in studio dal 1985 al 1990 e concerti fino al 2007.. Esposizione presso la Rotonda Foschini di Ferrara aperta fino al 30 giugno.. Scatti realizzati tra Zocca e Bologna nel marzo 1987 e febbraio 1998.. Sodalizio artistico tra Guido Harari e Vasco Rossi durato oltre vent'anni.. L’estetica del mito: la mostra di Harari a Ferrara celebra il legame tra Vasco Rossi e la fotografia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco Rossi e Harari: l’archivio visivo del mito a Ferrara

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