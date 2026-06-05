Sono stati pubblicati scatti di un fotografo durante cinque sessioni in studio tra il settembre 1985 e il febbraio. Le immagini ritraggono un cantante durante prove e concerti, oltre a momenti in sala di incisione. Le fotografie sono state scattate in diverse occasioni e mostrano l’artista in diverse situazioni. La mostra raccoglie i materiali visivi legati a queste sessioni e presenta una selezione di immagini che catturano momenti di lavoro e performance.

"Le fotografie di questa mostra sono tratte da cinque sessions in studio: settembre 1985, febbraio marzo 1987, maggio 1990, due realizzate tra Zocca e Bologna, ovvero marzo 1987, e una in sala d’incisione nel febbraio 1998 e diversi concerti tra il 1985 e il 2007: un’enormità considerata la proverbiale idiosincrasia di Vasco per la macchina fotografica": è il fotografo Guido Harari a raccontare i lavori fatti con Vasco Rossi, che fino al 30 giugno sono visibili nella mostra ’ Vasco! Vasco! Vasco! ’ alla Rotonda Foschini di Ferrara. "Sia che lo si colga lontano dai riflettori e dal suo stesso mito, sia che lo si osservi su un palco, capace come pochi di ’suonare’ il suo pubblico - racconta ancora Harari -, di Vasco colpiscono sempre gli occhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Studio, concerti e sala di incisione. Gli scatti di Harari a Vasco Rossi

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