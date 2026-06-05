Vasco è il momento | tutte le info su parcheggi ingressi trasporti aree food e divieti

A Ferrara, il parco urbano Bassani ospiterà i concerti di Vasco nelle notti di venerdì 5 e sabato 6. Sono state organizzate aree parcheggio dedicate, con indicazioni sugli ingressi e i trasporti pubblici disponibili. Sono previsti divieti di sosta e transito nelle zone limitrofe durante le due serate. Inoltre, sono allestite aree food per i partecipanti.

Due notti con Vasco. E’ tutto pronto a Ferrara per il doppio concerto del Kom, in programma venerdì 5 e sabato 6 al parco urbano Bassani. Di seguito tutte le info utili da sapere per partecipare all’evento in sicurezza.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayOrariApertura cancelli: ore 12. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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VASCO ROSSI INIZIO CONCERTO 2026 RIMINI

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Maratona a Misano, cosa cambia: tutte le info su strade chiuse e parcheggiDomenica 19 aprile si svolgerà la Rimini Marathon, coinvolgendo le zone di Misano Brasile e Misano Mare.

Temi più discussi: Vasco Rossi in concerto a Rimini, la scaletta e com'è andata la data zero del tour; Vasco Rossi: Non ho bisogno di fare dei discorsi dal palco perché non li faccio mai. Le mie canzoni parlano da sole. Chi vuol sentire, senta. La musica è resistenza attiva contro la violenza, l’odio e la paura; Vasco Rossi Tour 2026: il significato della scaletta, canzone per canzone; Vasco Rossi fa impazzire i 24mila del soundcheck a Rimini: Scateniamoci. A sorpresa sul palco lo storico bassista Golinelli.

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Vasco Rossi, Modena e le celebrazioni per i 50 anni di carriera del rocker: scintille tra il sindaco e il suo predecessoreMezzetti: Ho il timore che Vasco porterà altrove l'evento. L'ex sindaco Muzzarelli: L'importante è che Modena sia nel palinsesto, non so se in questi due anni si sia lavorato in questa direzione ... corrieredibologna.corriere.it

Giorni in tenda per Vasco: il maltempo non frena i fan e c’è chi ha preso le feriePiazzate da tempo al Bassani, martedì sono finite sotto il diluvio. La pioggia? Non ci ferma. Alcuni dormono pure in auto, la maggior parte sono reduci dall’evento che si è svolto a Rimini ... msn.com