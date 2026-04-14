Maratona a Misano cosa cambia | tutte le info su strade chiuse e parcheggi

Domenica 19 aprile si svolgerà la Rimini Marathon, coinvolgendo le zone di Misano Brasile e Misano Mare. In questa occasione, alcune strade saranno chiuse al traffico e i parcheggi lungo il percorso non saranno disponibili. La manifestazione interesserà diverse arterie della zona, con variazioni temporanee nella viabilità per consentire il passaggio dei podisti. I dettagli sulle strade interessate e le aree di sosta sono stati comunicati dagli organizzatori.