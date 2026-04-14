Maratona a Misano cosa cambia | tutte le info su strade chiuse e parcheggi
Domenica 19 aprile si svolgerà la Rimini Marathon, coinvolgendo le zone di Misano Brasile e Misano Mare. In questa occasione, alcune strade saranno chiuse al traffico e i parcheggi lungo il percorso non saranno disponibili. La manifestazione interesserà diverse arterie della zona, con variazioni temporanee nella viabilità per consentire il passaggio dei podisti. I dettagli sulle strade interessate e le aree di sosta sono stati comunicati dagli organizzatori.
Domenica, 19 aprile, in occasione del passaggio della Rimini Marathon a Misano Brasile e Misano Mare, sarà interdetta la circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione. Il presidio della Polizia locale di Misano Adriatico rende noto che, dalle ore 10 alle ore 13 circa, sarà chiusa.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Maratona, strade chiuse e modifiche al traffico: tutte le info in vista del passaggio da RiccioneLa Rimini Marathon 2026, il grande evento podistico che coinvolge la Riviera, prenderà il via domenica 19 aprile alle ore 9 dalla rotonda Lucio...
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