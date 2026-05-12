Parcheggi e zone rosse per Vasco Rossi | tutte le info per la ‘data zero’ del tour a Rimini
Il 12 maggio 2026, lo stadio di Rimini ospiterà la prima data del nuovo tour di Vasco Rossi. Sono state predisposte aree di parcheggio e zone rosse attorno all'impianto, con l’obiettivo di gestire al meglio l’afflusso di pubblico. Le autorità hanno comunicato le misure di sicurezza e le modalità di accesso per i partecipanti, mentre i biglietti sono stati messi in vendita alcuni mesi fa.
Rimini, 12 maggio 2026 – Si scaldano i motori per il ritorno di Vasco Rossi allo stadio di Rimini. Il palco ha iniziato a prendere forma e tutto è pronto in città per accogliere la 'data zero' del 30 maggio, preceduta il giorno prima dal Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti a l Blasco fanclub, andato subito sold out. Il piano di sicurezza e accoglienza. Il piano di accoglienza e sicurezza predisposto per l’evento prevede aree straordinarie di sosta per le migliaia di fan provenienti da fuori provincia, con parcheggi acquistabili on line. Saranno oltre 200 gli agenti dalla polizia locale impegnati nelle due giornate su più turni (a cui si aggiungono le forze dell’ordine), 7 i parcheggi straordinari, prenotabili online dalla prossima settimana, Metromare e Trasporto pubblico potenziati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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