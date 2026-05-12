Parcheggi e zone rosse per Vasco Rossi | tutte le info per la ‘data zero’ del tour a Rimini

Il 12 maggio 2026, lo stadio di Rimini ospiterà la prima data del nuovo tour di Vasco Rossi. Sono state predisposte aree di parcheggio e zone rosse attorno all'impianto, con l’obiettivo di gestire al meglio l’afflusso di pubblico. Le autorità hanno comunicato le misure di sicurezza e le modalità di accesso per i partecipanti, mentre i biglietti sono stati messi in vendita alcuni mesi fa.

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