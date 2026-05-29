Durante il concerto di Vasco a Ferrara, si sono viste strutture di fortuna con tubi, assi di legno e casse sospese. Operai e tecnici lavoravano tra torri e telecamere per allestire il palco. La scena si è svolta con il tramonto sullo sfondo, mentre la musica di Soul Sacrifice riempiva l’aria. Nessun dettaglio sulla durata dei lavori o eventuali ritardi è stato reso noto.

Ferrara, 29 maggio 2026 – Erano poco più che tubi, assi di legno e casse appese a fili di ferro. Il tramonto, Soul Sacrifice. Suona Santana. Era il 1969, Woodstock si trasforma da festival di musica in pezzo di storia collettiva. Oggi, per entrare nella storia, non bastano più strutture esili e amplificatori posizionati alla bene e meglio. Servono numeri da città nella città, chilometri di cavi, uomini in radio collegati fra loro come in una sala operativa permanente. E serve una regia politica e organizzativa capace di trasformare un parco urbano in una macchina perfetta pronta ad accogliere 120mila persone in due giorni. ALLESTIMENTO PARCOURBANO PER CONCERTO VASCO ROSSI FERNANDO FERIOLI AL LAVORO IN UFFICIO I lavori al Bassani e il palco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel ‘cuore’ del concerto di Vasco. Tra operai, torri e telecamere: così si prepara Ferrara

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