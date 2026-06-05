Sant’Agata osservazioni alla Variante del Pai Po

Da Sant’Agata sul Santerno arrivano nuove osservazioni al progetto di variante Pai Po. Le comunicazioni sono state inviate da cittadini e associazioni che chiedono chiarimenti e modifiche. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le osservazioni sono state consegnate agli uffici competenti. La procedura di valutazione continua con le analisi delle proposte e delle opposizioni. La variante riguarda interventi sulla rete viaria locale e infrastrutture adiacenti.

Da Sant’Agata sul Santerno muovono nuove osservazioni al Progetto di Variante Pai Po. A inviarle tramite pec all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna è stato nei giorni scorsi il consigliere del Comune di Sant’Agata e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Matteo Parrucci. "Ho ritenuto doveroso presentare osservazioni formali su un tema che riguarda direttamente la sicurezza del nostro territorio – dichiara Parrucci –. Sant’Agata sul Santerno e la Bassa Romagna hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze gravissime dell’ alluvione del maggio 2023. Non possiamo limitarci ad accettare nuove mappe del rischio senza chiedere con forza quali opere saranno realizzate, con quali tempi, con quali risorse e con quali garanzie per cittadini, imprese e agricoltori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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