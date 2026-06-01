Variante Pai Po presentate le osservazioni | La sicurezza idraulica non passi solo da nuove perimetrazioni

Notizia in breve

Nella serata di ieri sono stati chiusi i termini per presentare le osservazioni sulla variante Pai Po, un progetto di modifica al piano di assetto idrogeologico. Tra le critiche, alcuni hanno sottolineato che la sicurezza idraulica non può dipendere solo da nuove perimetrazioni. Nessun altro dettaglio sui contenuti delle osservazioni è stato reso noto.