Variante Pai Po presentate le osservazioni | La sicurezza idraulica non passi solo da nuove perimetrazioni
Nella serata di ieri sono stati chiusi i termini per presentare le osservazioni sulla variante Pai Po, un progetto di modifica al piano di assetto idrogeologico. Tra le critiche, alcuni hanno sottolineato che la sicurezza idraulica non può dipendere solo da nuove perimetrazioni. Nessun altro dettaglio sui contenuti delle osservazioni è stato reso noto.
Nella serata di ieri si sono chiusi i termini per la presentazione delle osservazioni al progetto di variante al piano di assetto idrogeologico (o Pai Po). A trasmetterle all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e alla Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento al territorio di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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