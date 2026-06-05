Le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione nei bar e ristoranti della città, riscontrando 33 lavoratori irregolari. Sono state comminate multe per un totale di 360.000 euro. L'intervento fa parte di un'azione mirata a contrastare l'economia sommersa nel settore. I controlli hanno coinvolto diversi esercizi commerciali, con verifiche su documentazione e condizioni di lavoro. La task force prosegue le attività di monitoraggio e repressione delle irregolarità.

Varese, 5 giugno 2026 – Blitz delle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Varese a contrasto dell'economia sommersa. Negli ultimi tre mesi i controlli si sono concentrati su diverse attività commerciali (bar, ristoranti, parrucchieri e distributori) in numerosi comuni della provincia, portando all'identificazione di 33 lavoratori in nero. Per 14 esercizi commerciali è stata avanzata la proposta di sospensione dell'attività all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, poiché impiegavano in nero più del 10 per cento del personale presente. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacaporalato-consolato-usa-ulas-demir-non-risponde-gip-pssxxmj1 Un clandestino espulso . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, blitz della Finanza nei bar e ristoranti della città: 33 lavoratori in nero, multe per 360mila euro

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