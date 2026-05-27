La Guardia di Finanza ha controllato bar, ristoranti e negozi, trovando oltre 120 lavoratori irregolari o completamente in nero. Sono state elevate multe che possono arrivare fino a 300mila euro. I controlli sono stati condotti nel territorio e hanno coinvolto diverse attività commerciali. La maggior parte dei lavoratori trovati irregolari lavorava senza contratto o con documenti non conformi alle leggi vigenti.

Rimini, 27 maggio 2026 – Più di 120 lavoratori, tra quelli completamente "in nero" o parzialmente non in regola. Ventidue attività finite nei guai. Multe fino a 300mila euro e richieste di sospensione per gran parte delle aziende controllate. È il bilancio dei controlli eseguiti a partire dall'inizio dell'anno dalla Guardia di Finanza di Rimini tra bar, ristoranti, negozi, alberghi e pubblici esercizi da Bellaria fino a Cattolica passando per Rimini, Riccione e l'entroterra. Indagine sui lavoratori irregolari. Le Fiamme Gialle hanno acceso i riflettori sul lavoro nero e sui dipendenti impiegati senza contratto o senza una posizione lavorativa regolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bar, ristoranti e negozi nel mirino della Finanza: oltre 120 lavoratori non in regola, multe fino a 300mila euro

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