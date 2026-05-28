Il Bologna Calcio e Vincenzo Italiano hanno deciso di interrompere il rapporto contrattuale in modo consensuale. La società ha comunicato ufficialmente la separazione tramite una nota. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della decisione. L'addio avviene dopo un periodo di collaborazione tra le parti. La società continuerà a cercare un nuovo allenatore. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle modalità o alle tempistiche di questa separazione.

AGI - Il Bologna Calcio e l'allenatore Vincenzo Italiano si separano. Lo annuncia con una nota la società rossoblù. "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto". Finito il ciclo di Italiano al Bologna Fc. "Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura". La nota del Bologna Calcio . La società "ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Bologna Calcio e Vincenzo Italiano si separano, "risoluzione consensuale del contratto"

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