Un ex generale ha chiesto un sostegno immediato agli agenti di sicurezza e ha proposto di fermare la remigrazione. Ha affermato che l’importazione di culture dal terzo mondo porta a un degrado della civiltà, sostenendo che si sta creando un “terzo mondo” nel paese. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle misure concrete da adottare.

Roberto Vannacci, come prevedibile, non è disposto a moderarsi nemmeno un po’. Per commentare la vicenda di Amendolara usa frasi di granito: «Se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo», dice. «Lo vediamo sfortunatamente in ogni caso che coinvolge immigrati. C’è il caso di Amendolara, c’è il caso del colombiano che Roma è sceso di casa e ha accoltellato al petto un cittadino italiano per una lite sull’immondizia, c’è il caso dell’italiano di seconda generazione - o meglio, dello straniero naturalizzato italiano - che a Modena si è buttato contro la folla. Questa è la realtà. Si importano persone di culture diverse, spesso non compatibili con la nostra, che si comportano come sono abituate a comportarsi: si uccidono, si bruciano vivi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci: «Sostegno agli agenti e remigrazione subito»

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Vannacci: serve subito la remigrazione | Galt+

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