Sostegno agli alunni con disabilità | le decisioni del GLO devono essere applicate subito? Facciamo chiarezza con l’avvocato Walter Miceli ed Evelina Chiocca
Venerdì 8 maggio alle ore 17.30 si terrà una diretta sui canali Facebook e YouTube dedicata alle decisioni del GLO riguardanti il sostegno agli alunni con disabilità. L’evento, intitolato “Diritto in cattedra”, vedrà la partecipazione dell’avvocato Walter Miceli e di Evelina Chiocca, presidente di una federazione dedicata alla tutela dei diritti scolastici. Si discuterà di come e quando le decisioni del GLO devono essere messe in atto.
Torna “Diritto in cattedra”: venerdì 8 maggio alle ore 17.30 diretta Facebook e YouTube con l’avvocato Walter Miceli (Anief) ed Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182. Al centro dell’incontro la decisione della Cassazione sul sostegno scolastico e sul ruolo del GLO: le indicazioni sulle ore di sostegno devono essere applicate fin dal primo giorno di scuola, anche prima dell’approvazione del PEI? Un confronto semplice e concreto sui diritti degli alunni con disabilità, delle famiglie e sugli obblighi delle scuole. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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