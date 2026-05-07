Sostegno agli alunni con disabilità | le decisioni del GLO devono essere applicate subito? Facciamo chiarezza con l’avvocato Walter Miceli ed Evelina Chiocca

Venerdì 8 maggio alle ore 17.30 si terrà una diretta sui canali Facebook e YouTube dedicata alle decisioni del GLO riguardanti il sostegno agli alunni con disabilità. L’evento, intitolato “Diritto in cattedra”, vedrà la partecipazione dell’avvocato Walter Miceli e di Evelina Chiocca, presidente di una federazione dedicata alla tutela dei diritti scolastici. Si discuterà di come e quando le decisioni del GLO devono essere messe in atto.