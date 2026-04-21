Agganciare Vannacci a ogni costo | la remigrazione come prova d’amore | Il commento

Il centrodestra sta spingendo per includere la questione della remigrazione nel decreto in discussione, cercando di agganciare la figura di Vannacci. La norma, già contestata per le sue possibili incompatibilità con la Costituzione, si inserisce in un quadro di norme che sembrano in fase di definizione e di confronto con i limiti legali. La discussione riguarda un argomento che sta suscitando molte polemiche e che si inserisce nel dibattito politico attuale.

Il centrodestra rincorre Vannacci e infila nel decreto la legittimità della “remigrazione”. Si introduce nell’ordinamento italiano – nel caos di una procedura che dà vita a una norma già morta dovendo fare i conti con i limiti di costituzionalità – la remigrazione. Parola che fino a qualche mese fa era propria del linguaggio dei movimenti europei di estrema destra che evocavano, senza nasconderla, la natura razzista della proposizione. Remigrare: respingere con le buone oppure deportare con le cattive i clandestini, i migranti senza titolo. La norma è figlia di un doppio pasticcio procedurale in quanto si sa che verrà rimodellata e però non riduce il portato politico di una decisione del governo che tenta di agganciare i voti dell’estrema destra di Vannacci.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agganciare Vannacci a ogni costo: la remigrazione come prova d’amore | Il commento Notizie correlate Elodie e Franceska Nuredini, spunta un commento social romantico: è la prova dell'amore tra le due?Ricordiamo che Elodie e Franceska da mesi appaiono molto unite e spesso insieme sui social, così da alimentare voci su un loro presunto legame... Basket Nella Dr1 il CmC incrocia l’Invictus. Bertieri prova ad agganciare l’ultimo treno playoffC’è l’Invictus Livorno nel mirino del Cmc che questa sera (ore 20) fa visita ai labronici per la 14esima e penultima di ritorno della Divisione...