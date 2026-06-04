A pochi mesi dalla sua nascita, Futuro Nazionale, il partito fondato dall’ex generale Roberto Vannacci, ha già raccolto circa 316 mila euro in donazioni. Secondo un’analisi di Pagella Politica basata sui dati pubblicati nella sezione trasparenza del movimento, i contributi arrivano da una rete eterogenea di sostenitori che comprende imprenditori, società attive in diversi settori economici e figure provenienti dal mondo della politica. Una quota significativa delle risorse proviene direttamente dall’universo politico vicino a Vannacci. Oltre 83 mila euro tra donazioni e servizi sarebbero stati forniti da Il Mondo al Contrario, il movimento nato attorno all’ex generale prima della fondazione del partito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Futuro Nazionale, chi finanzia il partito di Vannacci: dal “carciofaro” all’ “imparrucchinato”

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FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI

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