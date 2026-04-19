In questa domenica di Pasqua, il Vangelo del 19 aprile 2026 invita a riflettere sulla presenza di Gesù lungo il cammino e sulla capacità di riconoscerlo nelle situazioni quotidiane. La lettura, proposta da don Luigi Maria Epicoco, si concentra sul racconto di momenti in cui i discepoli incontrano Gesù senza riconoscerlo subito, sottolineando l'importanza di aprire il cuore alla sua presenza. La meditazione si svolge in un momento di approfondimento spirituale dedicato a questa ricorrenza.

Meditiamo il Vangelo di questa terza domenica di Pasqua, 19 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di questa terza domenica di Pasqua, due discepoli incontrano Gesù a Emmaus, ma non lo riconoscono. Questo è emblema di come si possa camminare con Dio al proprio fianco, e non accorgersene. Il Signore è sempre con noi e in questo testo si palesa in tutta la sua essenza. Ed ecco, in quello stesso giorno il primo della settimana due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 19 aprile 2026: riconoscere Gesù lungo la via

VANGELO DEL GIORNO 8 Aprile 2026 Emmaus — il tuo cuore ardeva già: lo sapevi

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