I servizi igienici pubblici a Foglianise sono stati vandalizzati. La denuncia è stata pubblicata dal sindaco sui social media. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui responsabili. L’amministrazione comunale ha annunciato interventi per riparare le strutture danneggiate. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali indagini in corso o misure di sicurezza adottate.

Nuovo episodio di vandalismo a Foglianise, dove sono stati danneggiati i servizi igienici pubblici recentemente messi a disposizione della comunità. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Giovanni Mastrocinque attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha espresso amarezza per quanto avvenuto e ha richiamato al rispetto dei beni comuni. Secondo quanto segnalato dal primo cittadino, ignoti hanno provocato danni alla struttura, compromettendo un servizio destinato all’intera collettività. Un gesto che comporterà ulteriori costi per l’amministrazione comunale e, di conseguenza, per i cittadini. L’amministrazione comunale ha annunciato che provvederà al ripristino dei locali, ma al tempo stesso ha rivolto un appello al senso di responsabilità dei cittadini affinché episodi del genere non si ripetano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vandalizzati i servizi igienici pubblici: la denuncia del sindaco sui social

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