Terni Guido Verdecchia | Dotare la città di una rete di servizi igienici pubblici e fermare le vessazioni contro i commercianti

Un rappresentante del Comune ha presentato un documento ufficiale in Consiglio Comunale con l’obiettivo di installare una serie di servizi igienici pubblici in diverse zone della città. Inoltre, nel testo si chiede di intervenire contro alcune pratiche che penalizzano i commercianti locali. La proposta si concentra sull’esigenza di migliorare le strutture pubbliche e di tutelare le attività commerciali, senza entrare nei dettagli delle misure specifiche o delle motivazioni che le sostengono.

“Ho depositato un atto di indirizzo in Consiglio Comunale per dotare Terni di una rete di servizi igienici pubblici e fermare le vessazioni contro i commercianti. So bene che la nostra città affronta crisi industriali, infrastrutturali e sociali complesse e il tema dei bagni pubblici potrebbe. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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