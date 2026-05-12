Carini la denuncia del candidato sindaco Gallina | Servizi sanitari smantellati

Il candidato sindaco di Carini ha presentato una denuncia riguardo alla riduzione dei servizi sanitari nel territorio. Secondo quanto dichiarato, si sta assistendo a uno smantellamento progressivo degli uffici e dei servizi locali. Questa riorganizzazione, invece di migliorare la situazione, sembra portare a un ulteriore spostamento delle strutture lontano dal centro cittadino. La questione è al centro delle discussioni politiche e sociali in città.

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