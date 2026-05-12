Carini la denuncia del candidato sindaco Gallina | Servizi sanitari smantellati
Il candidato sindaco di Carini ha presentato una denuncia riguardo alla riduzione dei servizi sanitari nel territorio. Secondo quanto dichiarato, si sta assistendo a uno smantellamento progressivo degli uffici e dei servizi locali. Questa riorganizzazione, invece di migliorare la situazione, sembra portare a un ulteriore spostamento delle strutture lontano dal centro cittadino. La questione è al centro delle discussioni politiche e sociali in città.
A Carini continua il progressivo smantellamento dei servizi territoriali. Quello che viene presentato come “riorganizzazione” rischia invece di trasformarsi nell’ennesimo allontanamento degli uffici dal cuore della città. L’ultimo caso riguarda il trasferimento dell’Anagrafe Assistiti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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