Valtur Brindisi | arriva il rinnovo anche di Ethan Esposito

BRINDISI - La Valtur Brindisi comunica il rinnovo del contratto con l’atleta Ethan Esposito per la stagione sportiva 20262027. Una conferma importante che si aggiunge al gruppo italiano attualmente formato da Andrea Cinciarini, Tommaso Fantoma e Gabriele Miani, pronti a indossare nuovamente i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Valtur Brindisi si rinnova: via Zach Copeland, arriva Ahmad Khalil-Ullah

Verona impone la sua forza (69-77) anche al PalaPentassuglia: Valtur Brindisi eliminata dai playoffLa squadra di Verona ha vinto anche in trasferta al PalaPentassuglia, con il punteggio di 69-77, confermando la propria superiorità nei playoff.

Temi più discussi: Nicola Brienza nuovo head coach Valtur Brindisi; Valtur Brindisi, arriva anche la conferma di Gabriele Miani; Tommaso Fantoma ancora con la Valtur Brindisi per le prossime due stagioni; Valtur Brindisi, ufficiale il ritorno di Edoardo Del Cadia.

Valtur Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo del contratto con l’atleta Ethan Esposito per la stagione sportiva 2026/2027. newbasketbrindisi.it/2026/06/05/rin… x.com

Valtur Brindisi, il futuro è già cominciatoBRINDISI – La delusione per l’eliminazione dai playoff nelle sfide con Verona è ancora lì, difficile da cancellare. Fa parte del bagaglio emotivo di una piazza che aveva immaginato un finale diverso e ... trnews.it

Valtur Brindisi, ufficializzato il ritorno di Del CadiaLa società del presidente Marino ha perfezionato l’accordo con l’atleta Edoardo Del Cadia per la prossima stagione sportiva. trnews.it