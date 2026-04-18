La Valtur Brindisi si rinnova | via Zach Copeland arriva Ahmad Khalil-Ullah

La Valtur Brindisi ha annunciato un cambiamento nel roster. Dopo settimane di incertezza, si è deciso di sostituire Zach Copeland con Ahmad Khalil-Ullah. La notizia arriva inaspettata, considerando che fino a pochi giorni fa si riteneva che il giocatore americano sarebbe rimasto nella squadra. La società ha comunicato ufficialmente la decisione di apportare questa modifica alla rosa per la prossima stagione.

BRINDISI – Colpo di scena nella Valtur Brindisi. Fino a un paio di giorni fa si dava per scontata la permanenza di Zach Copeland. E invece la guardia americana andrà via. In queste ore, il sodalizio biancazzurro ha chiuso con il playguardia Ahmad Khalil-Ullah, nato nel 1996, nel 202425 fra i.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate La Valtur Brindisi si laurea campione regionale Under 15 EccellenzaBRINDISI - La leva Under 15 del campionato di Eccellenza Valtur Brindisi si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U15 organizzata al... Valtur Brindisi si prepara per la trasferta di Mestre da capolista "in coabitazione"Dopo il successo all'ultimo respiro a Cento, secondo match consecutivo lontani dal PalaPentassuglia per i biancoazzurri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Valtur Brindisi: ora che il Re è nudo si corre ai ripari e si cerca un’ala pivot; Furente rimonta di Brindisi ma Scafati la vince dalla lunetta nei due minuti finali; La Valtur Brindisi si laurea campione regionale Under 15 Eccellenza; Valtur Brindisi, firmato Tajion Jones. Valtur Brindisi: tra società e pubblico qualcosa si è rottoTanto tuonò che alla fine piovve. La Valtur Brindisi viene sconfitta in casa dalla Fortitudo Bologna e perde partita e il terzo posto, dopo aver lasciato il secondo sul campo di Scafati meno ... pianetabasket.com Sella Cento, da Brindisi in arrivo Zach CopelandRivoluzione Valtur Brindisi: dopo la firma di Tajion Jones, il club pugliese ha chiuso l'accordo con Khalil Ahmad, come anticipato su PianetaBasket. Da Brindisi è in ... pianetabasket.com Valtur Brindisi, in arrivo Khalil Ahmad La società avrebbe raggiunto un accord con l'esterno classe 1996, un volto già noto al campionato italiano: nella scorsa stagione ha trascinato Pesaro mettendo a referto medie di altissimo livello, con 21,6 punti, 4,4 rimbal facebook Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com