Verona impone la sua forza 69-77 anche al PalaPentassuglia | Valtur Brindisi eliminata dai playoff
La squadra di Verona ha vinto anche in trasferta al PalaPentassuglia, con il punteggio di 69-77, confermando la propria superiorità nei playoff. Con questa risultato, la Valtur Brindisi si vede eliminata dalla corsa promozione in Serie A1 dopo la sconfitta in gara 5. La serie si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ora proseguirà il cammino nel torneo. La partita ha visto una buona prestazione difensiva da parte di Verona e un attacco efficace nel momento decisivo.
BRINDISI - La Tezenis Verona ribadisce la propria superiorità anche al PalaPentassuglia. In gara 5 si interrompe il cammino della Valtur Brindisi nei playoff per la promozione in A1. Gli uomini di coach Bucchi escono di scena ai quarti di finale, superati per 3-1 dal roster Alessandro Ramagli. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Gara tre playoff, Valtur Brindisi si impone in casa contro Tezenis Verona: 77-70BRINDISI - Il terzo appuntamento dei quarti di finale playoff tra Verona e Brindisi riapre la serie grazie alla vittoria casalinga dei biancoazzurri...
Playoff A2, sfida al cardiopalma tra Verona e Valtur Brindisi al PalaPentassugliaBRINDISI - Terminata la fase regolare del campionato di Serie A2, è il momento clou della stagione: i play-off promozione.
Gara tre playoff, Valtur Brindisi si impone in casa contro Tezenis Verona: 77-70 ift.tt/XupFcO1 ift.tt/KPohndm x.com
Basket A2/M playoff, Valtur Brindisi piega Verona e riapre la serie La squadra di Bucchi impone la legge del PalaPentassuglia: si va a gara quattro, in programma ancora a Brindisi giovedì 14 maggio facebook
Finisce il campionato della Valtur Brindisi, Verona passa al PalaPentassuglia e chiude la serie 3-1Finisce in gara-4 contro Verona l'avventura playoff promozione della Valtur Brindisi. La squadra di Ramagli passa al PalaPentassuglia 69-77 e si aggiudica la serie 3-1. Gli scaligeri si ... quotidianodipuglia.it
Gara tre playoff, Valtur Brindisi si impone in casa contro Tezenis Verona: 77-70BRINDISI - Il terzo appuntamento dei quarti di finale playoff tra Verona e Brindisi riapre la serie grazie alla vittoria casalinga dei biancoazzurri al PalaPentassuglia, mai in discussione in una ... today.it