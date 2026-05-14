Verona impone la sua forza 69-77 anche al PalaPentassuglia | Valtur Brindisi eliminata dai playoff

La squadra di Verona ha vinto anche in trasferta al PalaPentassuglia, con il punteggio di 69-77, confermando la propria superiorità nei playoff. Con questa risultato, la Valtur Brindisi si vede eliminata dalla corsa promozione in Serie A1 dopo la sconfitta in gara 5. La serie si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ora proseguirà il cammino nel torneo. La partita ha visto una buona prestazione difensiva da parte di Verona e un attacco efficace nel momento decisivo.

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