Valmontone Grave incidente in autostrada Una persona morta e due soccorse eliambulanza in codice rosso

Da cronachecittadine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima delle 14 di oggi, sulla corsia sud dell’autostrada A1 a Valmontone, si è verificato un incidente che ha causato un decesso e due feriti. Una persona è morta sul colpo, mentre altri due sono stati soccorsi in codice rosso da un’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i dettagli sulle cause dell’incidente non sono ancora stati resi noti.

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