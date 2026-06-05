valmontone grave incidente in autostrada una persona morta e due soccorse eliambulanza in codice rosso

Notizia in breve

Poco prima delle 14 di oggi, sulla corsia sud dell’autostrada A1 a Valmontone, si è verificato un incidente che ha causato un decesso e due feriti. Una persona è morta sul colpo, mentre altri due sono stati soccorsi in codice rosso da un’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i dettagli sulle cause dell’incidente non sono ancora stati resi noti.