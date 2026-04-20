Grave incidente a San Cipriano Picentino | due feriti una donna ricoverata in codice rosso

Nella notte a San Cipriano Picentino si è verificato uno scontro frontale tra due automobili. L’incidente ha provocato il ferimento di due persone, una delle quali è stata trasportata d’urgenza in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state ancora rese note.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale nella notte. Un violento impatto tra due automobili si è verificato a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, causando il ferimento di due persone. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, intorno alle ore 2:00 in via Tora di Pezzano, dove le due vetture, entrambe Fiat, si sarebbero scontrate frontalmente. La 32enne in gravi condizioni. Ad avere la peggio è stata una donna di 32 anni, residente in zona, rimasta gravemente ferita. Dopo essere stata estratta dall’abitacolo, è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave incidente a San Cipriano Picentino: due feriti, una donna ricoverata in codice rosso Notizie correlate Incidente stradale a San Cipriano, scontro fra due auto: 32enne in codice rossoGrave incidente stradale questa notte, poco dopo le due, a San Cipriano Picentino, in via Tora di Pezzano, dove due automobili Fiat si sono scontrate... Ancora un grave incidente nel Sannio: due feriti in codice rossoTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave incidente sulla Strada Statale Appia questa volta all’altezza dell’incrocio tra Paolisi e Rotondi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente stradale a San Cipriano, scontro fra due auto: 32enne in codice rosso; San Cipriano Picentino, grave incidente stradale: 32enne in codice rosso; San Cipriano Picentino, grave incidente stradale: 32enne in codice rosso; Incidente stradale a San Cipriano, scontro fra due auto: 32enne in codice rosso. Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite, 32enne ricoverata a Salerno: è in codice rossoIncidente stradale a San Cipriano Picentino. Una donna di 32 anni è rimasta ferita gravemente: ricoverata al Ruggi di Salerno ... fanpage.it Scontro frontale a San Cipriano Picentino: 32enne in codice rossoUn violento scontro frontale tra auto si è verificato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 in via ... msn.com SAN CIPRIANO PICENTINO: SCONTRO FRONTALE FRA DUE AUTO, FERITE DUE PERSONE Notte di paura a San Cipriano Picentino dove, poco dopo le ore 2:00, si è verificato un violento scontro frontale tra due auto che stavano percorrendo in senso opp x.com Grave incidente stradale, la scorsa notte, poco dopo le 2, a San Cipriano Picentino, in via Tora di Pezzano. Due auto si sono scontrate frontalmente. Una ragazza del posto di 32 anni è stata estratta dall'abitacolo e trasportata d'urgenza in codice rosso all'os - facebook.com facebook