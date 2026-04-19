Ancora un grave incidente nel Sannio | due feriti in codice rosso

Un altro incidente grave si è verificato nel Sannio, coinvolgendo due persone rimaste ferite in codice rosso. L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale Appia, all’altezza dell’incrocio tra le località di Paolisi e Rotondi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un grave incidente sulla Strada Statale Appia questa volta all’altezza dell’incrocio tra Paolisi e Rotondi. Due persone sono rimaste ferite poco dopo la mezzanotte in conseguenza dello scontro tra una motocicletta e una Jeep. Nell’impatto hanno avuto la peggio le persone a bordo della moto che sono state trasportare in Ospedale dal personale del 118 in accorse subito sul posto non appena scatto l’allarme. Le due persone sono state trasportate in codice rosso. A mettere in sicurezza l’area sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea, mentre i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ancora un grave incidente nel Sannio: due feriti in codice rosso Notizie correlate Ancora un grave incidente nel Sannio: due feriti graviTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave incidente sulla Strada Statale Appia questa volta all’altezza dell’incrocio tra Paolisi e Rotondi. Leggi anche: Pauroso incidente tra due monopattini nell'isola pedonale: due feriti in codice rosso Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incidente di Pasqua, conducenti positivi all’alcoltest: trovata anche cocaina; Ancora un grave incidente nel Sannio: due feriti in codice rosso; Ancora un grave incidente nel Sannio | due feriti gravi. Braccio amputato nell’incidente. Resta ancora grave l’operaio. Nuovi accertamenti sulla sicurezzaÈ ancora in prognosi riservata l’uomo di 49 anni rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda che si occupa di lavorazioni e movimentazione terra a , ... lanazione.it Scabec - Scabec added a new photo — at Museo del Sannio. facebook